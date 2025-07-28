Французькі прокурори домагаються нового ордера на арешт поваленого диктатора Сирії Асада

Французькі прокурори запросили новий ордер на арешт поваленого сирійського диктатора Башара Асада в рамках розслідування смертоносних хімічних атак 2013 року після того, як попередній ордер був скасований.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Тепер рішення про видачу нового ордера залишається за слідчими суддями.

З 2021 року французькі слідчі розслідують хімічну атаку із застосуванням газу зарин 4-5 серпня 2013 року, внаслідок якої в районах Адра і Дума неподалік від сирійської столиці Дамаска загинули понад 1000 осіб.

25 липня найвища судова інстанція Франції – Касаційний суд – скасувала чинний ордер на арешт Асада, пославшись на те, що він був виданий у час, коли на того поширювався імунітет глави держави.

Однак суд додав, що, оскільки Асад більше не є президентом, можуть бути видані нові ордери, і французьке розслідування може бути продовжено.

Французька Національна прокуратура у боротьбі з тероризмом (PNAT) заявила, що у п'ятницю вона запросила "видачу і міжнародне поширення ордера на арешт Башара Асада за ймовірну співучасть у злочинах проти людяності і співучасть у воєнних злочинах" у справі про хімічну атаку.

Ще один французький ордер на арешт Асада був виданий у січні за підозрою в співучасті у воєнних злочинах у зв'язку з бомбардуванням сирійського міста Дераа в 2017 році, внаслідок якого загинув французько-сирійський цивільний.