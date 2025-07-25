У Франції скасували ордер на арешт поваленого диктатора Сирії Асада

Найвища судова інстанція Франції – Касаційний суд – у пʼятницю скасувала чинний ордер на арешт поваленого сирійського диктатора Башара Асада, пославшись на те, що він був виданий у час, коли на того поширювався імунітет глави держави.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Голова Касаційного суду Франції Крістоф Сулар заявив у своєму рішенні, що 19 суддів відмовилися скасувати імунітет Асада, який він мав як президент Сирії на момент видачі ордера на арешт у 2023 році.

"Згідно з чинним міжнародним правом, злочини проти людяності та воєнні злочини не є винятками з принципу юрисдикційного імунітету для чинних глав іноземних держав", – заявив Сулар.

Водночас Касаційний суд постановив, що, оскільки Асад більше не перебуває на посаді, "проти нього можуть бути видані нові ордери на арешт за дії, які можуть становити воєнні злочини або злочини проти людяності".

Правозахисники та активісти розкритикували рішення суду, стверджуючи, що глав держав потрібно притягати до відповідальності за міжнародні злочини ще за їхнього перебування на посаді.

У цьому конкретному випадку французька влада інкримінувала Башару Асаду причетність до використання хімічної зброї у 2013 році, від якої, за оцінками, загинули понад 1000 людей.

За даними ЗМІ, у січні – вже після повалення режиму Асада – французькі слідчі судді видали другий ордер на його арешт за підозрою у співучасті у воєнних злочинах, зокрема у навмисному нападі на цивільних осіб.