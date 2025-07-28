Латвия закрыла доступ к еще ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к ряду веб-сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Совете пояснили, что получили письмо от другого компетентного государственного органа относительно содержания сайтов obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобилизация.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.рф и ksonline.ru, а также сама провела их оценку.

В NEPLP отметили, что распространяемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

Кроме того, на этих ресурсах публикуется односторонняя и предвзятая информация о войне России против Украины, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских солдат, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных Россией украинских территорий, укрепляется благоприятное для России понимание истории, а также формируется положительное отношение к РФ в целом.

Кроме того, оценка сайтов "служба-по-контракту24.рф" и "мобилизация.рф" свидетельствует, что они служат специальными платформами для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.

Аналогичные решения о блокировании доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимала и ранее.

В прошлом году латвийская коммуникационная компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой парад 9 мая из Москвы транслировался на всех предоставляемых компанией каналах интернет-телевидения.