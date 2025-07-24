Россия выдала запрос на экстрадицию из Греции задержанного молдовского беглого олигарха Влада Плахотнюка, в то время как Молдова настаивает, что выдать его должны именно ей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Euronews Romania заявил глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцану. Примечательно, что бывший лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк недавно посетил Россию.

"Да, мы подтверждаем (что Россия заявила о желании экстрадировать его. – Ред.). Это фигурировало в объявлении о розыске, и нам также сообщили о том, что Россия подала запрос. Но также на основе определенных предыдущих исторических файлов мы интуитивно понимаем, какова цель этого запроса", – сказал Чернеуцану.

Он обратил внимание, что Плахотнюк не был задержан в России, когда недавно посещал ее.

"Мы чувствуем, что это форма попытки вывезти его в Российскую Федерацию и обеспечить там защиту его свободы", – поделился соображениями глава молдовской полиции.

Он отметил, что, по правилам Интерпола, разыскиваемого преступника получает та страна, которая первой подала запрос на экстрадицию. По его словам, Молдова сделала это еще в марте.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "хозяин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.

Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы на экстрадицию.