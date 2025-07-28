Беглый олигарх Плахотнюк отказался от экстрадиции из Греции в Молдову – генпрокуратура

Генеральная прокуратура Молдовы заявила, что беглый олигарх Влад Плахотнюк, задержанный в Греции, отказался от экстрадиции в Молдову.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Генеральная прокуратура Молдовы опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что задержанный в Греции Плахотнюк якобы дал согласие на экстрадицию в Молдову.

"Апелляционная палата Афин, которая рассматривает процедуру экстрадиции, сообщила Генпрокуратуре нашей страны, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Молдову", – заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь прокуратуры Виолина Морару, в то же время, заявила, что отказ Плахотнюка не может повлиять на решение греческих властей.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу. Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.

Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы об экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка.

В тот же день генпрокуратура Молдовы направила Греции официальное ходатайство об экстрадиции Плахотнюка.