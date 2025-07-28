В НАТО "внимательно следят за ситуацией" с вторжением в воздушное пространство Литвы неизвестного БпЛА

НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг сообщений о вторжении в воздушное пространство Литвы вероятно российских БпЛА с территории Беларуси, пока национальные расследования продолжаются.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил официальный представитель НАТО.

В НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией с нарушением воздушного пространства Литвы неизвестными БпЛА.

"Национальные расследования продолжаются, и мы внимательно следим за ситуацией", – заявил официальный представитель НАТО в ответ на вопрос "ЕвроПравды".

Он уточнил, что НАТО "работает вместе с союзниками, чтобы обеспечить нашу общую безопасность".

"Наша преданность защищать и оборонять каждого союзника является непоколебимой", – подчеркнул собеседник "Европейской правды".

Как сообщалось, 28 июля в Литве официально сообщили, что в воздушном пространстве страны находился БПЛА неизвестного типа, вероятно залетевший с территории Беларуси.

В прошлый раз подобный инцидент произошел 10 июля, в Литву через Беларусь залетел российский БпЛА "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.