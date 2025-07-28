У НАТО "уважно стежать за ситуацією" з вторгненням в повітряний простір Литви невідомого БпЛА

НАТО уважно стежить за ситуацією навколо повідомлень про вторгнення в повітряний простір Литви ймовірно російських БпЛА з території Білорусі, поки національні розслідування тривають.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив офіційний представник НАТО.

У НАТО заявили, що моніторять ситуацію з порушенням повітряного простору Литви невідомими БпЛА.

"Національні розслідування тривають, і ми уважно стежимо за ситуацією", – заявив офіційний представник НАТО у відповідь на запитання "ЄвроПравди".

Він уточнив, що НАТО "працює разом із союзниками, щоб забезпечити нашу спільну безпеку".

"Наша відданість захищати та обороняти кожного союзника є непохитною", – наголосив співрозмовник "Європейської правди".

Як повідомлялося, 28 липня у Литві офіційно повідомили, що в повітряному просторі країни перебував БпЛА невідомого типу, що ймовірно залетів з території Білорусі.

Попереднього разу схожий інцидент стався 10 липня, до Литви через Білорусь залетів російський БпЛА "Гербера". Литва після того передала Білорусі ноту протесту.