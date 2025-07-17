Литва передала Беларуси ноту протеста в связи с дроном "Гербера"

Министерство иностранных дел Литвы передало Беларуси ноту протеста в связи с дроном "Гербера", который залетел на территорию страны.

Об этом сообщил МИД Литвы на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

"Сегодня (16 июля) МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и передало ему ноту протеста, в которой выразило протест в связи с тем, что на территорию Литвы 10 июля нелегально залетел дрон "Гербера". Дрон упал на территории Литвы, примерно в километре от границы. МИД Литвы требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила объяснения в связи с этим инцидентом и приняла меры, чтобы подобное не повторилось", – сообщил МИД.

По словам главы МИД Кястутиса Будриса, которого цитирует Delfi, то, что в Литву залетел военный дрон, является ответственностью Беларуси, допустившей это.

Министр назвал появление "Герберы" в Литве "серьезным нарушением", у Литвы не было возможности быстро идентифицировать объект, поэтому пришлось поднимать воздушную полицию.

"Вероятно, что так и было, ведется расследование. Конечно, есть службы, которые собирают и оценивают эту информацию, устанавливают всю картину – да, вероятно, этот инцидент связан с Украиной, один из дронов, использовавшихся в группе, залетел в Литву. Но есть один момент, в этот раз дело было с имитационным дроном, в следующий раз уже может быть не имитация", – сказал Будрис, отметив, что Литва должна укреплять оборону воздушного пространства.

Напомним, 10 июля Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат, похожий на самодельный дрон. Впоследствии стало известно, что это был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

На фоне этого инцидента, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Литву и соседние страны построить региональную "стену против беспилотников" и подготовиться к массовому производству беспилотных летательных аппаратов.