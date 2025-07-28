У Дуды обеспокоены словами спикера о "перевороте" и не исключают обращения в прокуратуру

Президент Польши Анджей Дуда планирует встретиться со спикером Сейма Шимоном Головнею, который недавно рассказал о "подстрекательстве его к госперевороту", и не исключает жалобы в прокуратуру в связи с этим.

Об этом заявил советник Дуды Лукаш Желецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Желецкого, Дуду "очень встревожили" слова спикера Сейма, с которым он планирует провести встречу "около пятницы".

"И я бы не исключал сообщения со стороны либо канцелярии президента, либо самого президента Анджея Дуды после разговора с господином маршалом Симоном Головнею в связи с этими сообщениями, или словами, высказанными господином маршалом Симоном Головнею", – добавил он.

На прошлой неделе премьер Польши Дональд Туск раскритиковал Головню за слова, что его якобы "подстрекали к перевороту" и подговаривали не дать принести присягу избранному президенту.

Спикер Сейма позже оправдался, пояснив, что употребил слово "переворот" не в классическом его значении, а "чтобы описать ситуацию, когда страну серьезно дестабилизируют и подрываются демократические принципы".

Головня также подчеркнул, что все лидеры коалиционных партий категорически отвергли идеи о том, чтобы как-то затягивать с организацией принесения присяги Навроцким.

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