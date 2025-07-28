У Дуди стурбовані словами спікера про "переворот" і не виключають звернення в прокуратуру

Президент Польщі Анджей Дуда планує зустрітись зі спікером Сейму Шимоном Головнею, який недавно розповів про "підбурювання його до держперевороту", і не виключає скарги до прокуратури у звʼязку з цим.

Про це заявив радник Дуди Лукаш Желецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Желецького, Дуду "дуже стурбували" слова спікера Сейму, з яким він планує провести зустріч "близько п'ятниці".

"І я б не виключав повідомлення з боку або канцелярії президента, або самого президента Анджея Дуди після розмови з паном маршалом Симоном Головнею у зв'язку з цими повідомленнями, чи то словами, висловленими паном маршалом Симоном Головнею", – додав він.

Минулого тижня прем’єр Польщі Дональд Туск розкритикував Головню за слова, що його нібито "підбурювали до перевороту" і підмовляли не дати скласти присягу обраному президенту.

Спікер Сейму пізніше виправдався, пояснивши, що вжив слово "переворот" не у класичному його значенні, а "щоб описати ситуацію, коли країну серйозно дестабілізують і підриваються демократичні принципи".

Головня також наголосив, що усі лідери коаліційних партій категорично відкинули ідеї про те, щоб якось зволікати з організацією складання присяги Навроцьким.

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