Трамп признал, что в Газе начался голод – вопреки позиции Израиля

Президент США в своих комментариях по поводу текущей ситуации в секторе Газа сказал, что считает проблему с голодом реальной – вопреки утверждениям премьера Израиля.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В общении со СМИ в шотландском Торнберри Трамп разошелся в оценках гуманитарной ситуации в секторе Газа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который в выходные сказал, что там нет голода.

"Там действительно речь идет о голоде. Я это вижу, это нельзя фальсифицировать. Поэтому мы будем вовлекаться еще больше", – сказал он.

Трамп заявил, что США планируют развернуть в секторе пункты выдачи еды "совместно с очень хорошими людьми".

Президент США, который до сих пор обвинял ХАМАС в создании задержек с выдачей международной помощи гражданскому населению, признал, что Израиль также несет ответственность за ограничение доступа помощи.

Также он в очередной раз призвал группировку ХАМАС освободить израильских заложников, которые все еще остаются у них, чтобы способствовать переговорам.

Германия планирует организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа при поддержке Иордании.

Еврокомиссия в понедельник предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.