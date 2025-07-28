Германия организует воздушный мост для доставки гумпомощи в Газу

Германия планирует организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа при поддержке Иордании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, которого цитирует dpa.

Комментарий главы правительства Германии появился после того, как Израиль пообещал открыть безопасные маршруты для доставки помощи Газе на фоне международной обеспокоенности голодом на этой территории.

Министр обороны Борис Писториус будет тесно координировать эту операцию с Францией и Великобританией, которые также готовы провести подобную доставку продовольствия и медикаментов, сказал он.

"Мы понимаем, что это лишь небольшая помощь для населения Газы. Но по крайней мере это вклад, который мы рады сделать", – добавил он.

В течение последней недели усилилась обеспокоенность по поводу голода на охваченных войной палестинских территориях после более 21 месяца войны.

Мерц, один из самых ярых сторонников Израиля в его борьбе с палестинской военизированной группировкой ХАМАС, призвал Израиль "немедленно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе всеобъемлющим и устойчивым образом".

Критика Израиля является чувствительным вопросом в Германии, где последовательно проводилась политика, согласно которой безопасность еврейского государства является краеугольным камнем национальных интересов Берлина.

Однако под давлением общественности Мерц занял более жесткую позицию, назвав гуманитарный кризис в Газе неприемлемым.

Представитель правительства Германии ранее заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.