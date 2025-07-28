В ЕС официально предложили наказание для Израиля из-за ситуации в Газе

Европейская комиссия в понедельник предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как пояснил исполнительный орган ЕС, предложение предусматривает приостановку участия израильских компаний в мероприятиях, финансируемых в рамках программы Accelerator Европейского инновационного совета (EIC).

Она направлена на стартапы и малые предприятия с революционными инновациями и новыми технологиями, имеющими потенциальное двойное применение, например в сфере кибербезопасности, БПЛА и искусственного интеллекта.

"Хотя Израиль объявил о ежедневном гуманитарном перемирии в секторе Газа и выполнил некоторые свои обязательства в соответствии с совместным соглашением о гуманитарной помощи и доступе, ситуация остается напряженной", – поясняют в Еврокомиссии.

Для принятия предложения необходимо квалифицированное большинство в Совете ЕС.

Напомним, в последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В середине июля Европейская служба внешних дел представила государствам-членам ЕС предложения о дипломатических мерах против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газа.