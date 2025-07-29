Грэм и Медведев обменялись публичными выпадами после российских угроз США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России, ответил на угрозы заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о "войне" между Москвой и Вашингтоном.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 28 июля, Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

В ответ на это Грэм обратился к тем в России, "кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен положить конец кровавой бойне между Россией и Украиной".

"Вы и ваши союзники вскоре печально убедитесь в обратном. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не является президентом. Садитесь за стол переговоров", – написал он.

Упоминание о бывшем американском президенте Байдене прозвучало на фоне того, что во время угроз США Медведев призвал американцев "не идти по пути Сонного Джо". "Сонным Джо" политические оппоненты называли Джо Байдена.

А под постом Грэма Медведев написал, что ни сенатор, ни Трамп не могут диктовать, когда России вести переговоры.

"Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка", – написал он.

Скриншот: Х

Ранее в понедельник, 28 июля, Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".

Ранее Медведев дал понять, что руководство Москвы не обращает внимания на ультиматумы Трампа.