В РФ высмеяли "театральный ультиматум" Трампа о 50 днях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг угрозы президента США Дональда Трампа по санкциям и тарифам как "театральный ультиматум", на который руководство Москвы не обращает внимания.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Медведев заявил, что ультиматум Трампа это то, на что Россия не обратила внимания.

"Трамп выдвинул театрализованный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. Россия не обратила внимания", – написал он.

Дональд Трамп 14 июля в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

"Мы очень, очень недовольны ими (Россией. – Ред.). И если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень суровые тарифы, примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами (тарифы против торговых партнеров России. – Ред.)", – добавил он.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.