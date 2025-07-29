На востоке Германии вертолет Бундесвера упал в реку

Вертолет упал в реку недалеко от города Гримма, что в восточногерманской федеральной земле Саксонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает n-tv со ссылкой на данные полиции.

По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез с радаров между 10:00 и 10:30.

Около 11:30 по местному времени лодочники сообщили полиции, что они обнаружили в воде обломки вертолета.

dpa

Информация о возможных погибших или пострадавших пока отсутствует. На месте происшествия работают спасатели.

Как отмечено, вертолет принадлежит немецким Вооруженным силам (Бундесверу).

По словам представителя пожарной службы, на месте происшествия произошла утечка большого количества керосина, обломки находятся в центре реки и до них трудно добраться.

На месте работают около 50 спасателей, которые сначала должны собрать керосин, а затем приступить к спасательным работам. СМИ сообщают, что на месте также работают военные.

Мэр Гримми Тино Киссиг помогает трактором разровнять местность, чтобы к месту происшествия могли подъехать спасательные машины.

Напомним, 6 июля в Балтийское море упал вертолет – при этом он не затонул, а людям, находившимся на борту, удалось спастись.

А 5 июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.