В Литве объяснили, почему не сбивают вражеские дроны в отличие от Беларуси

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене объяснила, почему военные не сбивают неизвестные дроны, залетающие на территорию страны, в отличие от Беларуси.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Шакалиене признала, что к подобным ситуациям следовало начать готовиться гораздо раньше – с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время глава литовского оборонного ведомства отмечает, что не стоит придавать большого значения примеру Беларуси, которая во вторник сбила беспилотник под Минском. По ее словам, в Беларуси ситуация совсем другая.

"Что касается того, что мы не можем сбить беспилотник, то именно в этом и заключается вопрос. До этого мы должны были очень четко договориться, какой риск мы берем на себя, уничтожая объекты, которые потенциально не представляют угрозы... Мы резко начали решать эту проблему несколько месяцев назад, и через несколько недель у нас будет результат", – сказала министр.

По ее словам, в настоящее время осуществляются необходимые закупки, а в дальнейшем планируется закупить еще больше оборудования для нейтрализации беспилотников.

Также министр объяснила, почему нельзя сравнивать ситуацию в Литве и в Беларуси.

"Ситуация в Беларуси другая, чем в Литве – никто не беспокоится о том, что еще пострадает от стрельбы направо и налево в воздушном пространстве. Это точно не первый и не последний уничтоженный ими беспилотник. Это происходит периодически. Количество другое, чем у нас", – добавила она.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничного района с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

После инцидента с дроном специальное подразделение противовоздушной обороны Литвы переместили ближе к границе с Беларусью.