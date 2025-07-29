У Литві пояснили, чому не збивають ворожі дрони на відміну від Білорусі

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне пояснила, чому військові не збивають невідомі дрони, що залітають на територію країни, на відміну від Білорусі.

Заяву литовської міністерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Шакалієне визнала, що до подібних ситуацій слід було почати готуватися набагато раніше – з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас глава литовського оборонного відомства зазначає, що не варто надавати великого значення прикладу Білорусі, яка у вівторок збила безпілотник під Мінськом. За її словами, у Білорусі ситуація зовсім інша.

"Що стосується того, що ми не можемо збити безпілотник, то саме в цьому і полягає питання. До цього ми повинні були дуже чітко домовитися, який ризик ми беремо на себе, знищуючи об'єкти, які потенційно не становлять загрози…Ми різко почали вирішувати цю проблему кілька місяців тому, і через кілька тижнів у нас буде результат", – сказала міністерка.

За її словами, наразі здійснюються необхідні закупівлі, а надалі планується закупити ще більше обладнання для нейтралізації безпілотників.

Також міністерка пояснила, чому не можна порівнювати ситуацію в Литві і в Білорусі.

"Ситуація в Білорусі інша, ніж у Литві – ніхто не турбується про те, що ще постраждає від стрілянини направо і наліво в повітряному просторі. Це точно не перший і не останній знищений ними безпілотник. Це відбувається періодично. Кількість інша, ніж у нас", – додала вона.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Після інциденту з дроном спеціальний підрозділ протиповітряної оборони Литви перемістили ближче до кордону з Білоруссю.