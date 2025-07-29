У Білорусі заявили про збиття безпілотника над Мінськом

У Білорусі заявили, що у ніч проти 29 липня сили протиповітряної оборони збили "нерозпізнану повітряну ціль" в одному із районів Мінська.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

У ніч проти вівторка, 29 липня, близько 02:00 у повітряному просторі Білорусі виявили "нерозпізнану повітряну ціль", яку потім ідентифікували як безпілотний літальний апарат.

"В результаті впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби о 02:33 БпЛА впав в районі будинку 72 по вул. Матусевича міста Мінська. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні Міноборони країни.

Фото: Міноборони Білорусі

У Білорусі заявили, що з урахуванням цього інциденту, оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за повітряним простором.

У контексті "нерозпізнаних цілей", які порушують повітряний простір різних країн, нагадаємо, що вранці 28 липня у Литву залетів безпілотник, схожий на апарат типу "Шахед".

Про присутність БпЛА, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера". Литва після того передала Білорусі ноту протесту.