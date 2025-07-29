В США ожидают потенциального продления торгового перемирия с Китаем на 90 дней

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что 90-дневное продление торгового перемирия с Китаем является вероятным результатом переговоров между двумя странами, которые продолжаются в Стокгольме.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Лутника попросили прокомментировать информацию о том, что две страны рассматривают возможность сохранения торгового перемирия еще на три месяца.

"Является ли это вероятным результатом? Конечно, похоже на то, но давайте оставим это на усмотрение президента Трампа", – ответил он.

Комментарии Лутника прозвучали после начала нового раунда переговоров между двумя странами, которые на этот раз проходят в Стокгольме, где китайский вице-премьер Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент возглавили соответствующие делегации.

В ходе предыдущих раундов Вашингтон и Пекин договорились о снижении взаимных пошлин и ослаблении экспортного контроля на определенные технологии и редкие минералы, однако это соглашение истекает 12 августа. Стороны планируют продолжить переговоры во вторник, 29 июля.

Отметим, переговоры с Китаем по торговле проходят на фоне подготовки США к введению отдельного тарифного режима для ряда других торговых партнеров. Уже 1 августа должны вступить в силу "взаимные пошлины", которые коснутся десятков стран.

Трамп анонсировал эти пошлины еще в апреле, однако впоследствии приостановил их введение. Это дало возможность иностранным правительствам провести переговоры с Вашингтоном и достичь договоренностей о смягчении тарифного давления.

Отметим, 27 июня Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое угрожало парализовать значительную часть торговли между странами.

11 июля государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И в столице Малайзии – они пообщались по поводу торговых споров.

После этой встречи Рубио заявил о вероятности проведения саммита между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.