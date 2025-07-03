В Дании считают, что Европа должна продолжать покупать вооружение у США

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен убежден, что европейские страны должны продолжать покупать военное оборудование у США, несмотря на сложные отношения с президентом Дональдом Трампом.

Заявление датского министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Поульсена появился в контексте притязаний Трампа на Гренландию.

Глава датского оборонного ведомства отметил, что не видит "неизбежной угрозы" территориальной целостности Дании, а также добавил, что "мы получили очень большую поддержку от всех европейских стран" в отношении Гренландии.

Однако сложные отношения с Трампом не являются поводом для разрыва давних оборонных связей с США, убежден министр.

По его словам, европейские страны все еще должны "инвестировать в военный потенциал США", приводя в качестве хорошего примера недавние решения стран ЕС о закупке дополнительных самолетов F-35.

"Но я думаю, что мы могли бы сделать больше здесь, в Европе, чтобы сосредоточиться на развитии новых возможностей", – сказал Поульсен.

Он подчеркнул, что оборонные инвестиции сделают так, "что мы не будем настолько зависимыми от США".

Весной сообщалось, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

В частности, отмечалось, что в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

На этом фоне некоторые государства Альянса планировали пересмотреть планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.