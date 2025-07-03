В Данії вважають, що Європа має продовжувати купувати озброєння у США

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен переконаний, що європейські країни мають продовжувати купувати військове обладнання у США попри складні відносини з президентом Дональдом Трампом.

Заяву данського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Поульсена з’явився в контексті зазіхань Трампа на Гренландію.

Очільник данського оборонного відомства зазначив, що не бачить "неминучої загрози" територіальній цілісності Данії, а також додав, що "ми отримали дуже велику підтримку від усіх європейських країн" щодо Гренландії.

Однак складні відносини з Трампом не є приводом для розриву давніх оборонних зв'язків із США, переконаний міністр.

За його словами, європейські країни все ще повинні "інвестувати у військовий потенціал США", наводячи як хороший приклад нещодавні рішення країн ЄС про закупівлю додаткових літаків F-35.

"Але я думаю, що ми могли б зробити більше тут, в Європі, щоб зосередитися на розвитку нових можливостей", – сказав Поульсен.

Він підкреслив, що оборонні інвестиції зроблять так, "що ми не будемо настільки залежними від США".

Навесні повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

Зокрема, зазначалось, що в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

На цьому тлі деякі держави Альянсу планували переглянути плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.