В Госдепе говорят, что США остановили не все поставки оружия Украине

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".

Об этом Брюс сказала 2 июля на брифинге для прессы, сообщает "Европейская правда".

У пресс-секретаря поинтересовались, не осложнит ли приостановка поставок оружия Украине переговоры с Россией о заключении мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.

Брюс ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".

"Потому что мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением", – заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".

"Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или поставок оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не стоит делать слишком широких выводов", – заявила Брюс.

Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко указано, что "у них есть надежные варианты".

"И мы продолжаем работать над оказанием помощи Украине в том, что касается вариантов, которые она может иметь. Это информация от Министерства обороны. И я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по моему мнению, мы должны быть осторожны в оценке характера того, что только что произошло, учитывая нашу неизменную приверженность Украине", – заявила пресс-секретарь Госдепа.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо осведомлен о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.