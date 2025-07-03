Politico: остановка поставок оружия Украине застала часть чиновников в США врасплох

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо информирован по таким вопросам, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

По информации издания, решение о приостановке поставок принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби и небольшой круг советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в США иссякают.

Вместе с тем, даже союзники президента Дональда Трампа были разочарованы этим шагом. Они обвинили таких чиновников, как Колби, в том, что они продвинули это решение, не проинформировав об этом остальную администрацию.

"Я думаю, что все это сделал директор по вопросам политики Министерства обороны, этот Колби. У нас фактически нет советника по вопросам национальной безопасности. Я даже не уверен, что по этому поводу консультировались с (госсекретарем Марко) Рубио... В Белом доме есть внутренние разногласия", – сказал конгрессмен Майкл МакКол.

Марко Рубио временно исполняет обязанности советника по вопросам нацбезопасности после увольнения Майка Уолца.

Один американский чиновник заявил, что решение Пентагона было нескоординированным и стало неожиданностью для Государственного департамента.

Двое других американских чиновников заявили, что руководство Пентагона не обращалось за консультацией в Государственный департамент, посольство США в Киеве или команду спецпредставителя по Украине Кита Келлога перед тем, как отозвать партию критически важного оружия, которая уже была на территории Польши.

Некоторые представители Объединенного штаба также выступили против приостановки поставок, заявили оба высокопоставленных чиновника и лицо, знакомое с ходом обсуждений.

И Белый дом, и Государственный департамент отвергли утверждение, что приостановка поставок боеприпасов застала представителей администрации врасплох.

Как известно, 1-2 июля в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочем уровне" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.