В Пентагоне пожаловались, что Байден отправил Украине слишком много оружия

Комментируя приостановку поставок некоторых видов боеприпасов Украине, в Пентагоне заявили, что администрация Байдена в течение четырех лет бездумно раздавала оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл во время брифинга в среду, его цитирует АР.

Пресс-секретарь отказался подробно рассказать, поставка какого именно вооружения Украине была приостановлена, но отметил, что пауза для оценки состояния запасов США необходима.

"Я считаю, что в течение четырех лет правления администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь о том, сколько их у нас есть", – сказал Парнелл.

"И я думаю, что этот президент (Дональд Трамп. – Ред.) был избран за то, что поставил интересы страны и защиту родины на первое место", – добавил он.

По данным агентства AP, пауза касается ракет Patriot, высокоточных ракет GMLRS, ракет Hellfire и снарядов для гаубиц.

Один из чиновников сообщил, что среди других видов вооружения, которые были придержаны, есть ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением "воздух-воздух", а также ракеты Stinger меньшей дальности и гранатометы AT-4.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо информирован по таким вопросам, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Между тем в Госдепе говорят, что США приостановили не все поставки оружия Украине.