Трамп анонсировал новый разговор с главой Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова поговорит с правителем России Владимиром Путиным уже 3 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Днем 3 июля Трамп опубликовал лаконичное сообщение о том, что у него запланирован разговор с Путиным и он состоится вскоре после этого объявления.

"Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 (17:00 по Киеву. – Ред.). Спасибо", – написал Трамп.

Напомним, перед этим последний раз Трамп разговаривал с Путиным 14 июня на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Также СМИ узнали, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским на фоне приостановки поставок оружия.

Неофициально сообщают, что он может состояться в пятницу, 4 июля.