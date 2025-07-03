Будущий президент Польши анонсировал спорное назначение на топ-должность

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что назначит главой Бюро национальной безопасности Славомира Ценкевича – главу распущенной ныне комиссии, которая расследовала "связи" бывшего правительства Дональда Туска с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации RMF FM.

Объявляя о будущем назначении главы Бюро нацбезопасности, Навроцкий заявил, что "активное руководство Республикой Польша требует лучших сотрудников вокруг президента".

Сам Ценкевич заверил, что возглавляемое им Бюро будет "прежде всего оказывать содержательную, организационную поддержку в реализации конституционных задач Президента Республики Польша".

Журналист и историк Славомир Ценкевич известен тем, что возглавлял так называемую комиссию по расследованию российского влияния, созданную в 2023 году тогдашним правительством "Права и справедливости".

Оппозиция и критики тогда называли закон о создании комиссии lex Tusk, намекая на то, что ее деятельность была направлена против тогдашнего лидера оппозиции, а ныне – премьера Дональда Туска.

Кроме того, сейчас Ценкевич является фигурантом расследования о разглашении секретной информации об обороноспособности Польши экс-министром обороны Мариушом Блащаком во время кампании 2023 года.

К тому же, как выяснили журналисты, будущий глава Бюро нацбезопасности до сих пор не имеет доступа к секретной информации, который у него временно отозвали в рамках расследования вышеупомянутого дела.

Напомним, Верховный суд Польши во вторник признал действительным избрание Кароля Навроцкого президентом во втором туре выборов 1 июня.