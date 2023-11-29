В Польше комиссия по "влиянию РФ" в последний день работы огласила отрицательное заключение по Туску

Комиссия по "расследованию российского влияния" при польском Сейме в среду объявила промежуточный отчет своей работы, где рекомендовала запретить кандидату в премьеры от объединенной оппозиции Дональду Туску занимать государственные должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Член комиссии по расследованию влияния РФ Анджей Зибертович заявил, что после анализа незасекреченных материалов она объявила отрицательные выводы относительно бывших премьер-министра Дональда Туска и министров Яцека Цихоцкого, Богдана Клиха, Томаша Семоняка и Бартломея Сенкевича.

"Комиссия рекомендует не доверять им задачи, должности и государственные функции, связанные с ответственностью за государственную безопасность", – сказал Зибертович.

По его словам, комиссия пришла к выводу, что эти политики "не были заинтересованы в безопасности государства" и что "эта сфера их ответственности не была для них приоритетной".

Зибертович добавил, что Польше также необходимо срочно пересмотреть энергетическую политику, влияние Российской Федерации на частный сектор, СМИ и внешнюю политику, а также проверить роль субъектов хозяйствования с российским капиталом на польском рынке.

Председатель комиссии Славомир Ценкевич заявил, что эти выводы следует рассматривать как промежуточный отчет, поскольку новый Сейм, избранный на выборах в октябре, уже в среду должен распустить действующий состав комиссии.

Напомним, коммиссия, которая была официально создана в конце августа, должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом. Венецианская комиссия также раскритиковала инициативу, указав на возможность злоупотребления со стороны властей.

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