Майбутній президент Польщі анонсував спірне призначення на топпосаду у сфері безпеки

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що призначить головою Бюро національної безпеки Славоміра Ценкевича – голову розпущеної нині комісії, яка розслідувала "звʼязки" колишнього уряду Дональда Туска з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації RMF FM.

Оголошуючи про майбутнє призначення глави Бюро нацбезпеки, Навроцький заявив, що "активне керівництво Республікою Польща вимагає найкращих співробітників навколо президента".

Сам Ценкевич запевнив, що очолюване ним Бюро буде "насамперед надавати змістовну, організаційну підтримку в реалізації конституційних завдань Президента Республіки Польща".

Журналіст та історик, Славомір Ценкевич відомий тим, що очолював так звану комісію з розслідування російського впливу, створену у 2023 році тодішнім урядом "Права і справедливості".

Опозиція і критики тоді називали закон про створення комісії lex Tusk, натякаючи на те, що її діяльність була спрямована проти тодішнього лідера опозиції, а нині – премʼєра Дональда Туска.

Крім того, нині Ценкевич є фігурантом розслідування про розголошення таємної інформації про обороноздатність Польщі ексміністром оборони Маріушом Блащаком під час кампанії 2023 року.

До того ж, як зʼясували журналісти, майбутній глава Бюро нацбезпеки досі не має доступу до секретної інформації, який у нього тимчасово відкликали у межах розслідування згаданої вище справи.

Нагадаємо, Верховний суд Польщі у вівторок визнав дійсним обрання Кароля Навроцького президентом у другому турі виборів 1 червня.