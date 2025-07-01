В Польше окончательно утвердили избрание Кароля Навроцкого президентом

Верховный суд Польши во вторник признал действительным избрание Кароля Навроцкого президентом во втором туре выборов 1 июня.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда, сообщает "Европейская правда".

Решение о действительности президентских выборов высший суд Польши принял после рассмотрения на открытом заседании Палаты по чрезвычайным делам и общественным делам.

Как отмечается в решении, Верховный суд "удостоверяет действительность избрания Кароля Тадеуша Навроцкого Президентом Республики Польша, которое состоялось 1 июня 2025 года".

Всего в Верховный суд Польши поступило более 54 тысяч избирательных жалоб. Из них 21 была признана обоснованной, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов.

Напомним, по итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.