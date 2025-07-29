Великобритания обещает признать Палестину, если Израиль не пойдет на перемирие в Газе

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если до того времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Об этом Стармер заявил по итогам заседания правительства Великобритании во вторник, сообщает "Европейская правда".

Премьер Великобритании подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и в очередной раз призвал Израиль обеспечить надлежащий доступ гуманитарной помощи и избегать обстрелов гражданского населения.

"Мы решительно настроены защищать жизнеспособность решения на основе двух государств, поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Великобритания признает Палестинское государство в сентябре перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, "если правительство Израиля не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Газе и не обяжется к долгосрочному устойчивому миру".

"Перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги", – добавили в британском правительстве.

Напомним, на прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.