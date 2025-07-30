Ряд стран Европы выступили с призывом поддержать признание Палестинского государства

Многие страны Европы присоединились к совместному заявлению-призыву поддержать признание Палестинского государства.

Как сообщает "Европейская правда", текст документа распространил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Первыми подписантами совместного заявления о признании Палестины стали Франция, Финляндия, Ирландия, Испания, Португалия, Люксембург, Словения, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Норвегия, Исландия, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Во вступительной части заявления осуждается террористическое нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и одновременно выражается обеспокоенность нынешней гуманитарной ситуацией в секторе Газа, призывают к освобождению заложников, прекращению боевых действий и беспрепятственному доступу помощи.

Также подписанты приветствовали обязательства, высказанные главой Палестинской администрации 10 июня.

"Перед встречей глав государств и правительств, которая состоится в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года, мы, министры упомянутых стран (...) уже признали, выразили или выражаем готовность или позитивные соображения наших стран относительно признания Палестинского государства – что является важным шагом к "решению с двумя государствами", и призываем другие страны присоединиться к этому призыву", – говорится в заявлении.

Также они выразили готовность работать над "моделью будущего" для сектора Газа, которая включала бы его восстановление, разоружение группировки ХАМАС и ее исключение из политического управления палестинцев.

Кроме того, министры призывают наладить нормальные отношения с Израилем страны, которые еще не сделали этого.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.