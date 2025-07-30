В Норвегии призвали готовиться к провалу "тарифных" переговоров с США

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что успех переговоров с США по торговому соглашению, без которого с 1 августа норвежские товары попадут под действие тарифов, не гарантирован.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии NRK.

По словам Столтенберга, Норвегии нужно "быть готовой к тому, что достичь согласия (с США по вопросам торговли. – Ред.) не удастся".

Он также отметил, что Осло нужно готовиться к повышению тарифных ставок со стороны США и что не гарантировано, что Норвегия получит лучшие ставки, чем 15% для ЕС.

"Мы видим, что тарифные ставки для многих стран вокруг нас значительно повысились. Мы должны быть готовы к повышению таможенных ставок и для Норвегии", – предупредил министр финансов Норвегии.

В начале апреля США объявили о 15-процентном тарифе на норвежские товары, но впоследствии до начала августа временно заменили их ставкой в 10%.

27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

В Норвегии ранее говорили, что стремятся добиться более выгодных условий торговли с США.