У Норвегії закликали готуватись до провалу "тарифних" переговорів зі США

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що успіх переговорів зі США щодо торговельної угоди, без якої з 1 серпня норвезькі товари потраплять під дію тарифів, не є гарантованим.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі NRK.

За словами Столтенберга, Норвегії потрібно "бути готовими до того, що досягти згоди (зі США з питань торгівлі. – Ред.) не вдасться".

Він також зазначив, що Осло потрібно готуватися до підвищення тарифних ставок з боку США і що не гарантовано, що Норвегія отримає кращі ставки, ніж 15% для ЄС.

"Ми бачимо, що тарифні ставки для багатьох країн навколо нас значно підвищилися. Ми маємо бути готовими до підвищення митних ставок і для Норвегії", – застеріг міністр фінансів Норвегії.

На початку квітня США оголосили про 15-відсотковий тариф на норвезькі товари, але згодом до початку серпня тимчасово замінили їх ставкою у 10%.

27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

У Норвегії раніше говорили, що прагнуть домогтись вигідніших умов торгівлі зі США.