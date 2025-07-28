Норвегия хочет договориться с США о лучшем торговом соглашении, чем ЕС

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре надеется, что его стране удастся договориться о более выгодных условиях торговли с США, чем это удалось Европейскому Союзу.

Об этом он сказал в комментарии порталу E24, сообщает "Европейская правда".

По словам Стьоре, Норвегия готовится к введению со стороны США тарифов на норвежские товары с 1 августа, когда истекает объявленный Дональдом Трампом крайний срок.

"Сейчас речь идет о (тарифной ставке. – Ред.) 15 процентах, но мы ведем переговоры, чтобы достичь лучшего результата", – добавил он.

Норвежский премьер при этом назвал позитивным сигналом договоренность США и ЕС по торговле.

"Важным уроком для норвежской экономики является то, что для нас хорошо, когда хорошо Европе, на которую приходится 70 процентов нашего экспорта", – пояснил Стьоре.

В начале апреля США объявили о 15-процентном тарифе на норвежские товары, но впоследствии до начала августа временно заменили их ставкой в 10%.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшую сделку, которая когда-либо заключалась".