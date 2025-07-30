В Британии масштабный сбой нарушил работу аэропортов

В Великобритании авиадиспетчеры сообщили о технической проблеме, которая в среду привела к нарушению полетов в крупных аэропортах Лондона и других городов страны.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Проблема возникла из-за технической неисправности в центре управления воздушным движением NATS Swanwick.

Аэропорты Лондон-Сити и Гатвик сообщили, что проблема с управлением воздушным движением повлияла на вылеты.

"В связи с технической неисправностью в центре управления воздушным движением NATS Swanwick мы ограничиваем количество самолетов, летающих в зоне контроля Лондона, чтобы обеспечить безопасность, которая всегда является нашим приоритетом", – говорится в заявлении авиадиспетчерской службы NATS.

Сообщалось, что из аэропорта Гатвик не выполнялись вылеты. Из крупнейшего аэропорта Лондона Хитроу также не вылетали рейсы. Также задерживались вылеты в аэропортах Эдинбурга и Манчестера.

Впоследствии NATS сообщила, что работа системы, которую затронул сбой, уже восстановлена.

"Наши инженеры восстановили работу системы, работа которой была нарушена сегодня днем. Мы работаем над восстановлением нормального режима работы в районе Лондона. Мы продолжаем тесно сотрудничать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы минимизировать перебои", – говорится в заявлении.

После этого заявления в аэропорту Хитроу сообщили, что после технической проблемы полеты возобновлены.

Напомним, 19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.

Перед этим работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.