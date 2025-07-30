Поляки оценили деятельность Дуды на посту президента

В Польше опрос показал, что большинство жителей страны считают, что Анджей Дуда хорошо выполнял обязанности президента.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) приводит PAP.

Согласно данным опроса, 54% респондентов считают, что Дуда хорошо выполнял обязанности главы государства; противоположного мнения придерживаются 40%.

По мнению 45% респондентов, на посту президента Дуда заботился исключительно об интересах своих избирателей, тогда как 39% считают, что он представлял интересы всех поляков.

Кроме того, респондентов попросили, в частности, указать (максимум два) чувства, которые они связывают с окончанием президентского срока Анджея Дуды. Чаще всего они отвечали, что это удовлетворение (29%) и безразличие (также 29%). Далее они называли: смущение и стыд (25%), разочарование (24%), гордость (12%), злость (12%) и радость (8%).

Президентство Анджея Дуды ассоциировалось, в целом, для 43% опрошенных с негативными эмоциями, для 36% с положительными эмоциями, еще 29% остались равнодушными.

Ранее сообщалось, что согласно опросу CBOS, Дуда остается политиком, которому больше всего доверяют поляки.

Напомним, преемник Дуды Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании польского парламента.