Поляки оцінили діяльність Дуди на посаді президента

У Польщі опитування показало, що більшість жителів країни вважають, що Анджей Дуда добре виконував обов'язки президента.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS) наводить PAP.

Згідно з даними опитування, 54% респондентів вважають, що Дуда добре виконував обов'язки глави держави; протилежної думки дотримуються 40%.

На думку 45% респондентів, на посаді президента Дуда дбав виключно про інтереси своїх виборців, тоді як 39% вважають, що він представляв інтереси всіх поляків.

Крім того, респондентів попросили, зокрема, вказати (максимум два) почуття, які вони пов'язують із закінченням президентського терміну Анджея Дуди. Найчастіше вони відповідали, що це задоволення (29%) та байдужість (також 29%). Далі вони називали: збентеження і сором (25%), розчарування (24%), гордість (12%), злість (12%) і радість (8%).

Президентство Анджея Дуди асоціювалося, загалом, для 43% опитаних з негативними емоціями, для 36% з позитивними емоціями, ще 29% лишились байдужими.

Раніше повідомляли, що згідно з опитуванням CBOS, Дуда залишається політиком, якому найбільше довіряють поляки.

Нагадаємо, наступник Дуди Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні польського парламенту.