В Лондоне – десятки задержаний во время протеста против запрета пропалестинской организации

В Вестминстере (район Лондона) полиция задержала 55 участников акции протеста, которые выступали против запрета деятельности движения "Palestine Action", объявленного властями Великобритании террористической организацией.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, протестующие собрались на площади перед парламентом с белыми плакатами, на которых было написано: "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action".

Фото: Sky News

Некоторые из них были задержаны на месте, других – вывели в наручниках. Всего полиция задержала 55 участников акции протеста.

Столичная полиция заявила, что аресты произведены в соответствии со статьей 13 Закона о терроризме 2000 года, которая предусматривает до шести месяцев заключения за демонстрацию поддержки запрещенной организации.

Фото: Sky News

Подобные акции прошли также в Манчестере, Эдинбурге, Бристоле и Труро. В Труро задержали восемь человек, еще несколько – в Манчестере.

Полиция предупредила, что любое публичное выражение поддержки "Palestine Action", включая ношение символики организации или выкрикивание лозунгов, влечет за собой уголовную ответственность.

Фото: Sky News

Обратим внимание, что британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством в начале этого месяца после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.