В Британии финализируют запрет пропалестинской группы, повредившей самолеты на авиабазе

Парламент Британии одобрил запрет группы Palestine Action как террористической после того, как ее активисты повредили самолеты на базе ВВС.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Депутаты британского парламента во время голосования в среду поддержали запрет как террористической организации группы Palestine Action после инцидента с повреждением двух самолетов на авиабазе Королевских воздушных сил.

Правительство Британии обвинило активистов в миллионных убытках в результате акций на предприятии Thales в 2022 году, против компании Elbit в 2024 году и июньского инцидента на авиабазе.

Решение означает официальную классификацию Palestine Action как террористической организации и криминализирует участие в ней или поддержку ее деятельности.

Финально запрет должна утвердить Палата лордов, после чего он вступит в силу.

Сами активисты назвали инициативу правительства неоправданной и "злоупотреблением власти" и уже оспаривают ее в суде, рассмотрение ожидается в пятницу.

Отреагировали также эксперты от Совета по правам человека ООН, призвав Британию пересмотреть решение. Они настаивают, что повреждение имущества без намерений создать угрозу для жизни не должно считаться терроризмом.

Решение о Palestine Action принимали "пакетом" с запретом неонацистской группировки Maniacs Murder Cult и крайне правой группы Russian Imperial Movement.

Напомним, активисты ворвались и обмазали красной краской два самолета на авиабазе в Оксфордшире в центральной Англии, выражая таким образом протест против поддержки Израиля.

После этого министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотр системы безопасности на базах, а в МВД инициировали запрет деятельности организации.