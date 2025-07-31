Украина предложит 5 шагов для реформы ОБСЕ, заблокированной Россией

Украина имеет видение, как вывести ОБСЕ из тупика, и вскоре представит свой план партнерам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главой МИД Финляндии и главой ОБСЕ Элиной Валтонен.

Сибига констатировал, что несмотря на позитивные надежды после завершения холодной войны и распада СССР, сейчас в Европе идет горячая война – в Украине.

"Это демонстрирует, что международные механизмы потерпели крах. Диалог, основной краеугольный камень ОБСЕ, потерпел крах. Не потому, что ОБСЕ плохая – первопричина в Москве", – отметил глава МИД.

"Украина имеет четкое видение того, как комплексно реформировать ОБСЕ. Мы предложим 5 шагов, которые могут вывести организацию из тупика", – заявил Сибига.

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости реформировать организацию для того, чтобы она была способна выполнять свои функции.

Напомним, на прошлой неделе Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ инициировали запуск спецмеханизма для расследования пыток украинских военнопленных в России.

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