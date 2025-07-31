Україна запропонує 5 кроків для реформи ОБСЄ, заблокованої Росією

Україна має бачення, як вивести ОБСЄ з глухого кута, та невдовзі презентує свій план партнерам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з очільницею МЗС Фінляндії і чинною главою ОБСЄ Еліною Валтонен.

Сибіга констатував, що попри позитивні надії після завершення холодної війни і розпаду СРСР зараз у Європі – гаряча війна в Україні.

"Це демонструє, що міжнародні механізми зазнали провалу. Діалог, основний наріжний камінь ОБСЄ, зазнав провалу. Не тому, що ОБСЄ погана – першопричина у Москві", – зазначив очільник МЗС.

"Україна має чітке бачення того, як комплексно реформувати ОБСЄ. Ми запропонуємо 5 кроків, які можуть вивести організацію з глухого кута", – заявив Сибіга.

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про необхідність реформувати організацію для того, щоб вона була спроможною виконувати свої функції.

Нагадаємо, минулого тижня Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.

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