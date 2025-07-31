Литва закупит боеприпасы на 16 млн евро у Rheinmetall

Литва планирует закупить десятки тысяч 40-мм боеприпасов на сумму 16 млн евро у немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.

Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Литва получит Rheinmetall осколочно-фугасные (HE Frag) снаряды, которые могут использоваться с гранатометами, производимыми Rheinmetall.

Поставки запланированы на 2026 и 2027 годы. По данным компании, заказ был сделан Литвой в декабре 2024 года.

Зимой Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте, – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Также писали, что Rheinmetall призывает к более быстрому развитию франко-немецкого танкового проекта MGCS.