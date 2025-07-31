Литва закупить боєприпаси на 16 млн євро у Rheinmetall

Литва планує закупити десятки тисяч 40-мм боєприпасів на суму 16 млн євро у німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

Про це пише LRT із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Литва отримає Rheinmetall осколково-фугасні (HE Frag) снаряди, які можуть використовуватись із гранатометами, які виробляє Rheinmetall.

Поставки заплановані на 2026 і 2027 роки. За даними компанії, замовлення було зроблено Литвою у грудні 2024 року.

Взимку Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті, – підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, попередня вартість якого становить 260 млн євро.

Також писали, що Rheinmetall закликає до швидшого розвитку франко-німецького танкового проєкту MGCS.