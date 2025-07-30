Италия вызвала посла РФ из-за включения Маттарелли в список "русофобов"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России, чтобы официально выразить протест в связи с включением президента Серджо Маттарелли и других представителей государственных институтов в так называемый список "русофобов".

Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны, пишет "Европейская правда".

Таяни расценивает включение главы государства в список "русофобов" как прямую провокацию против Италии и итальянского народа.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства также выразил полную институциональную и личную солидарность с президентом Маттареллой.

Недавно руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера и "друга Путина" Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины

В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.

А пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила, что вокруг приезда "всемирно известного маэстро" на итальянский фестиваль "был искусственно раздут настоящий скандал".