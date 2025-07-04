Президент Эстонии во второй раз не подписал закон для ограничения церквей, поддерживающих агрессию РФ

Эстонский президент Алар Карис второй раз не утвердил принятый парламентом закон, который позволил бы запретить деятельность церквей, оправдывающих агрессию России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

18 июня, эстонский парламент (Рийгикогу) принял в третьем чтении новую редакцию Закона о церквях и приходах, который, среди прочего, создает основания для принудительного прекращения связи между Эстонской православной христианской церковью и Московским патриархатом.

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить президент Карис.

Поскольку он не утвердил принятую в апреле версию Закона о церквях и приходах, в соответствии с некоторыми его замечаниями редакция закона была изменена.

Новая формулировка предусматривает, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, которые находятся за рубежом и представляют угрозу для Эстонии.

Также законодатели уточнили, что такая угроза возникает, когда религиозный центр или руководящий орган подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии.

Также, чтобы церкви и приходы смогли изменить свои уставы, им было предоставлено больше времени – шесть месяцев вместо двух.

3 июля пресс-служба парламента проинформировала, что президент снова отказался утвердить закон.

"Рийгикогу хоть и внес некоторые изменения в текст Закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, но их оказалось недостаточно. Закон по-прежнему противоречит трем статьям конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания", – пояснил Карис.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, которые поддерживают военную агрессию, выдвинуло еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

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