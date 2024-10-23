В Эстонии предлагают запретить церкви, которые поддерживают агрессию России

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс предложил запретить в стране церкви или приходы, связанные с организациями, которые поддерживают военную агрессию России – этот шаг направлен на ограничение деятельности Московского патриархата.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Предложенный Ляенеметсом проект закона предусматривает, что религиозные объединения в Эстонии не смогут подчиняться организациям, которые поддерживают военную агрессию, призывают к войне и насилию и могут "представлять опасность для эстонского общества".

Кроме того, членами правления религиозных объединений в Эстонии не смогут быть лица, чья деятельность угрожает или может угрожать национальной безопасности.

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Как пояснил глава эстонского МВД, законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

"Мы более полугода пытались решить эту проблему в сотрудничестве с самой церковью, но результатов и серьезного намерения выйти из подчинения Москве мы не видим, поэтому инициируем изменение закона", – добавил он.

Представители правительственных партий Эстонии во время парламентских дебатов немедленно поддержали инициативу МВД, тогда как оппозиция, наоборот, ответила на заявления министра критикой.

Напомним, в мае парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию РФ. Это произошло после того, как РПЦ объявила войну в Украине "священной".

В ответ Эстонская православная церковь инициировала изменения в устав, чтобы дистанцироваться от Москвы, но эстонские власти считают их недостаточными.

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