Глава Естонії не підписав закон про заборону церков, що виправдовують агресію РФ

Естонський президент Алар Каріс не промульгував ухвалений парламентом закон, який дозволив би заборонити діяльність церков, які виправдовують агресію Росії.

Як передає "Європейська правда", відповідне повідомлення поширила канцелярія глави Естонії.

Каріс зауважив, що заборона релігійних організацій, визначена законом, суперечить статтям Конституції Естонії про свободу віросповідання та об'єднань, а також принципу пропорційності.

"Неоднозначна заборона на зовнішні зв'язки створить правові суперечки і може призвести до ситуації, коли свободи всіх об'єднань, включно з політичними партіями, також будуть обмежені", – зазначив він.

На думку естонського президента, чинне законодавство Естонії вже вимагає широкого контролю за релігійними об'єднаннями, і "за необхідності наявні інструменти мають використовуватися більш активно".

Каріс запропонував парламенту знову обговорити законопроєкт і привести його у відповідність до Конституції.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують військову агресію, висунуло ще в жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

Документ було ухвалено естонськими депутатами 9 квітня.

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