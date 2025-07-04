Президент Естонії вдруге не підписав закон для обмеження церков, що підтримують агресію РФ

Естонський президент Алар Каріс вдруге не затвердив ухвалений парламентом закон, який дозволив би заборонити діяльність церков, які виправдовують агресію Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

18 червня, естонський парламент (Рійгікогу) ухвалив у третьому читанні нову редакцію Закону про церкви та парафії, який, серед іншого, створює підстави для примусового припинення зв'язку між Естонською православною християнською церквою та Московським патріархатом.

Для того, щоб закон набув чинності, його повинен затвердити президент Каріс.

Оскільки він не затвердив ухвалену у квітні версію Закону про церкви та парафії, відповідно до деяких його зауважень редакція закону була змінена.

Нове формулювання передбачає, що церква або парафія не можуть на підставі свого статуту бути економічно пов'язаними з релігійним центром або керівництвом, які перебувають за кордоном і становлять загрозу для Естонії.

Також законодавці уточнили, що така загроза виникає, коли релігійний центр або керівний орган підбурює, підтримує або фінансує діяльність, спрямовану на насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонії.

Також, щоб церкви і парафії змогли змінити свої статути, їм було надано більше часу – шість місяців замість двох.

3 липня пресслужба парламенту поінформувала, що президент знову відмовився затвердити закон.

"Рійгікогу хоч і вніс деякі зміни до тексту Закону про внесення змін до Закону про церкви та парафії, але їх виявилося недостатньо. Закон, як і раніше, суперечить трьом статтям конституції та непропорційно обмежує свободу об'єднань і віросповідання", – пояснив Каріс.

Ініціативу обмежити діяльність церков, повʼязаних з особами чи організаціями, які підтримують військову агресію, висунуло ще в жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ Естонії.

Тоді відомство вказувало, що законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

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