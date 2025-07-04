Эстония назвала условие поддержки новой климатической цели ЕС до 2040 года

Эстония поддержит объявленную Европейским Союзом цель сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году только в том случае, если для ее реализации будет доступна необходимая технология и предусмотрены реалистичные промежуточные оценки.

Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Правительство Эстонии в декабре прошлого года получило от парламента мандат, предусматривающий соглашение с выполнением до 2040 года климатических целей в таком большом объеме только при условии наличия соответствующих технологий.

По словам Сутта, позиция правительства и полученный мандат не изменились.

"Для того чтобы мы могли принять цель в 90%, должны быть обеспечены гибкость, технологии и оговорки о пересмотре. Последнее означает проведение промежуточных оценок: является ли цель в 90% по-прежнему реалистичной. Кроме того, должна быть возможность перераспределять квотные обязательства между секторами", – сказал Сутт.

Министр подчеркнул, что для Эстонии важно иметь уверенность, что страна не возьмет на себя непосильных обязательств.

Он признал, что достижение соглашения станет предметом острых переговоров.

"Интерес Эстонии заключается в том, чтобы не брать на себя непосильных обязательств. И с другой стороны – чтобы не пострадала наша конкурентоспособность, как и конкурентоспособность Европы в целом", – резюмировал министр.

Европейская комиссия 2 июля предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.

Между тем власти Чехии раскритиковали эти предложения, выступив категорически против. Литва также скептически настроена в отношении новой климатической цели.